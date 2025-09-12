Rozlúč sa s názvami Cortex a Mali! ARM mení názvy a nie len to

ARM sa púšťa do veľkej transformácie, ktorá mení nielen technické parametre jeho čipov, ale aj celé pomenovanie produktov. Značky Cortex a Mali, ktoré poznáme už roky, odchádzajú do histórie a nahrádza ich nová generácia s označeniami ARM C1 pre procesory a ARM G1 pre grafické čipy. Celý koncept mobilných platforiem dostal spoločné meno ARM Lumex, čo má posilniť jednotný obraz značky. Pre osobné počítače si firma pripravila značku „Niva“, pre automobilový priemysel „Zena“ a postupne plánuje pokryť aj ďalšie segmenty. Na tému upozornil portál GSMArena.
Najväčší záujem pútajú nové procesorové jadrá C1. ARM rozdeľuje ponuku do štyroch kategórií – C1-Ultra pre najvyšší výkon, C1-Pro pre high-end i strednú triedu, C1-Nano zameraný na maximálnu úspornosť a nový kompromis v podobe C1-Premium. Všetko beží na architektúre ARMv9.3 so škálovateľným rozšírením SME2, ktoré zrýchľuje úlohy umelej inteligencie a šetrí energiu pri každodennom používaní. Podľa oficiálnych údajov prináša Ultra až štvrťinový nárast výkonu oproti predchodcovi Cortex-X925, zatiaľ čo Nano šetrí viac než štvrtinu energie v porovnaní s Cortex-A520.
Riadenie celého systému má na starosti jednotka C1-DynamIQ. Umožňuje kombinovať až 14 jadier rôznych typov a súčasne znižuje spotrebu o viac než štvrtinu. ARM tvrdí, že v priemere dosahuje nová platforma o 30% vyšší výkon a citeľne lepšie výsledky aj v hrách či streamovaní videa. Najväčší posun však vidieť v AI – rozpoznávanie hlasu či generovanie zvuku je podľa testov mnohonásobne rýchlejšie.
Grafická časť ARM G1 prináša vylepšený ray tracing vďaka jednotke RTUv2 a novú technológiu Accuracy Super Resolution, podobnú DLSS od Nvidie. Výkonovo ide o najrýchlejšie GPU, aké ARM doteraz navrhol. Do prvých smartfónov a počítačov s C1 a G1 by sa novinky mali dostať už v priebehu budúceho roka.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI,
