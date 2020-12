Roboty spoločnosti Boston Dynamics na videu tancujú k novému roku

Spoločnosť Boston Dynamics vyrába asi najpôsobivejšie roboty na svete...tak pôsobivé, že s ľahkosťou dokážu aj tancovať.

V najnovšom videu spoločnosti Boston Dynamics ich zostava robotov - humanoid Atlas, robotický pes Spot a dokonca aj robot Handle určený na prenášanie krabíc, zatancovali na klasickú pieseň „Do You Love Me“ od skupiny The Contours z roku 1962.

Tanec je neuveriteľne pôsobivý, ale podľa príspevkov na Twitteri je pre niektorých ľudí aj trochu strašidelný. Robot Atlas predvádza napríklad tanečné kroky tancov Twist a Mashed Potato, zatiaľ čo robot Spot predvádza svoje tanečné kúsky vo vlastnom štýle. Ich „tanečná skupina“ bola možno až priveľmi pôsobivá, pretože Elon Musk musel ľudí prostredníctvom Twitteru upozorniť, že video nie je počítačom vytvorená animácia.

This is not CGI https://t.co/VOivE97vPR

Spoločnosť Boston Dynamics, ktorú nedávno kúpil Hyundai od spoločnosti SoftBank, často predvádza schopnosti svojich robotov prostredníctvom videí. V skutočnosti to nie je ani prvýkrát, čo robotov videli tancovať. V roku 2018 robot Spot tancoval vo videu na pieseň „Uptown Funk“. Vyzerá však, že tanečné pohyby robotov sa za posledné dva roky dramaticky zlepšili. Vo videu nižšie si môžete pozrieť tanec robotov.

Spoločnosť Boston Dynamics vždy vyvíjala jedných z najpôsobivejších antropomorfných robotov, aj keď už niekoľkokrát vystriedala svojho majiteľa. Vznikla v roku 1992 a pôvodne dostala financovanie od Agentúry pre výskum pokročilých obranných projektov USA na veľkého robotického psa. Neskôr túto spoločnosť v roku 2013 kúpila spoločnosť Alphabet, materská spoločnosť spoločnosti Google. Následne spoločnosť Boston Dynamics odkúpila japonská technologická spoločnosť SoftBank v roku 2017. V tomto roku, 2020, sa novým majiteľom spoločnosti stal Hyundai, ktorý sa robotikou zaoberá už dlhý čas a má v tomto smere nemalé vízie.

