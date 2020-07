Roboty cítia viac ako ľudia

Vedci vytvorili robotickú kožu so zmyslom pre dotyk. Pracuje spolu s neuromorfickým čipom Loihi vytvoreným spoločnosťou Intel, ktorý napodobňuje mozog.

Vedci zo Singapurskej národnej univerzity (National University of Singapur) tento týždeň na konferencii Robotics: Science and Systems prestavili svoj koncept umelej kože. Tú vyvinuli pomocou neuromorfického čipu spoločnosti Intel, pričom umožňuje detegovať dotyk 1000-krát rýchlejšie ako ľudský nervový systém. Robotická koža navyše dokáže identifikovať tvar, textúru a tvrdosť objektov 10-krát rýchlejšie ako mrknutie oka.

Podľa vedcov by tento výskum mohol zlepšiť vzájomnú interakciu robota a človeka, čo by uľahčilo prácu s robotmi napríklad pri starostlivosti o ľudí či pri operáciách.

Prvý test prebiehal na robotickej ruke vybavenej touto umelou kožou. Tá mala za úlohu čítať Braillovo písmo. Po dotyku robotická ruka poslala hmatové údaje do čipu Loihi, ktorý ich preložil. Čip bol presný na viac ako 92 percent a pritom využil 20-krát menej energie ako štandardný procesor založený na Von Neumannovej architektúre.

Následne bolo potrebné skombinovať hmatové údaje s vizuálnymi. Vedci robotickú ruku naučili rozoznávať rôzne nádoby. Na tento účel použili umelú kožu spolu s kamerou. Zaznamenané údaje tentokrát poslali nielen do čipu Loihi, ale aj do grafického procesora. Dokázali, že kombinácia dotyku a „zraku“ je o 10 percent presnejšia oproti použitiu čisto vizuálnych údajov. Navyše zistili, že čip Loihi spracováva údaje zo senzorov o 21 percent rýchlejšie ako najvýkonnejší grafický procesor, pričom využíva 45-krát menej energie.

„Z týchto výsledkov sa veľmi tešíme,“ povedal Harold Soh, odborný asistent Singapurskej národnej univerzity, „ukazujú, že neuromorfický systém je sľubný kúsok skladačky pri kombinácii viacerých senzorov na zlepšenie vnímania robotov. Je to krok vpred k budovaniu energeticky výkonných a robustných robotov, ktoré dokážu rýchlo a primerane reagovať v neočakávaných situáciách.“

Robotické technológie prešli mnohými reformami. Mnohé roboty sú schopné robiť veci, ktoré by sme si kedysi ani nevedeli predstaviť. Každým dňom však prichádzajú nové technologické pokroky, ktoré posúvajú roboty stále bližšie k hranici podobnosti s ľuďmi. Aj tento výskum Singapurskej národnej univerzity znamená obrovský skok pre svet robotiky. Na to, kým sa zakomponuje do komerčných produktov alebo kým si budeme môcť zakúpiť nášho vlastného robotického brata či sestru, si však zatiaľ budeme musieť počkať.

