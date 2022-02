RIM predáva patenty

Kanadská spoločnosť sa postupne zbavuje patentov, môže to spôsobiť problémy?

Kanadská spoločnosť Research in Motion (RIM), patrila kedysi k významným výrobcom smartfónov. Bohužiaľ, ako v prípade fínskej Nokie, aj tu výrobca zaspal dobu a jej osud všetci poznáme. Aj keď výrobca smartfónov TCL vyrobil niekoľko smartfónov s logom BlackBerry, dlho spolupráca nevydržala. Potom nastalo obdobie ticha, ktoré by sa malo prerušiť v blízkej dobe a znova by sa mali objaviť smartfóny s logom BlackBerry.

Spoločnosť RIM už minulý rok predala 90 svojich patentov čínskemu výrobcovi smartfónov Huawei. Teraz prichádza k väčšiemu predaju, pričom hodnota patentov má hodnotu 600 000 000 dolárov (približne 531 489 000 eur). Kupcom patentov je v tomto prípade firma Catapult IP Innovations, ktorá bola založená špeciálne pre tento účel. Suma bude rozdelená nasledovne: 450 miliónov dolárov dostane spoločnosť RIM v hotovosti a 150 miliónov dolárov bude vo forme zmeniek.

Predaj ešte nie je hotový a musí prejsť kontrolou zo strany kanadkej vlády, aby sa predišlo zneužitiu, prípadne ohrozeniu národnej bezpečnosti. Ďalšou otázkou je, čo to znamená pre spoločnosť Onward Mobility, ktorá bude vyrábať smartfóny pod značkou BlakBerry.

Zdroj: GSMArena,