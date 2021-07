Revolučné procesory Alder Lake ešte tento rok?

Revolučné procesory Alder Lake sa pomaly chystajú na trh. Pôvodne sa očakávalo, že nové procesory INTEL uvedie ešte koncom roka, kde sa spomínal event, ktorý sa má konať 27. októbra. Je však možné, že vzhľadom na svetový nedostatok čipov dorazia procesory na trh až počas CESu 2022.

Nielenže, novinka bude podporovať nové DDR5 pamäte a mať podporu pre PCIex 5.0 (pomerne rýchly skok z PCIex 4.0) ale hlavne by to mohla byť prvá Intel ARM-x86 architektúra. Pôjde o prvý hybrid big.LITTLE, kde by mohla byť štvorica, šestica či až osem ARMových jadier a ostatné majú byť veľmi výkonné x86 jadrá. Iné zdroje uvádzajú, že pôjde len o x86 jadrá.

Okrem toho INTEL premenoval svoje výrobné procesy, pretože už aj tak je medzi jednotlivými technológiami medzi výrobcami taký zmätok, že nie je vôbec jasné, aké presne výrobné procesy sú využívané. Intel sa tak rozhodol do toho vzniesť ešte väčší zmätok a premenovať ich úplne. Je dôležité spomenúť, že výrobné procesy INTEL, TSMC a Samsung sa v označovaní diametrálne líšia a preto 5nm, 7nm, 8nm či 10nm majú prakticky nulovú výpovednú hodnotu.

Oplatí sa čakať? Určite nie. Cena PCIex 5.0 SSD či DDR5 pamätí bude na začiatku veľmi vysoká. Aj keď budú procesory značne progresívne, netreba očakávať enormný nárast výkonu. Sám INTEL naznačil 10-15%.

Zdroj: techspot

Image Credit: Intel