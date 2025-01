Revolúcia v neurochirurgii: Mikroroboty veľkosti zrnka ryže mieria do mozgu!

Operácie mozgu môžu byť čoskoro ľahšie.

Parížsky startup Robeauté vyvíja inovatívnu technológiu, ktorá má potenciál zmeniť spôsob, akým sa vykonávajú operácie mozgu. Spoločnosť získala investíciu takmer 28 miliónov dolárov na vývoj mikrorobota s vlastným pohonom, ktorý by mohol asistovať neurochirurgom pri zákrokoch. Tento miniatúrny robot, veľký asi ako zrnko ryže, by mal nahradiť súčasné invazívne metódy, ktoré môžu poškodiť citlivé mozgové tkanivo. Cieľom je minimalizovať zásahy do organizmu a zabezpečiť presnejšie a bezpečnejšie operácie. Zakladatelia spoločnosti veria, že ich technológia prinesie revolúciu v neurochirurgii a otvorí nové možnosti liečby doteraz ťažko prístupných oblastí mozgu.

Súčasné neurochirurgické postupy často využívajú tuhé nástroje, ktoré môžu spôsobiť rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva. Robeauté prichádza s riešením v podobe mikrorobota, ktorý je dostatočne malý a agilný na to, aby sa dokázal pohybovať hlboko v mozgu bez zanechania trvalých následkov. Robot je navrhnutý tak, aby sledoval presne určenú trasu, ktorú naplánuje neurochirurg, a jeho pohyb je možné sledovať v reálnom čase. V počiatočnej fáze plánuje spoločnosť využívať roboty na odber vzoriek tkaniva pre biopsie. V budúcnosti by táto technológia mohla slúžiť aj na cielené podávanie liekov do špecifických oblastí mozgu alebo na implantáciu elektród pri liečbe ochorení, ako je Parkinsonova choroba.

Za vznikom spoločnosti Robeauté stoja Bertrand Duplat a Joana Cartocci. Duplat, s dlhoročnými skúsenosťami v robotike a informatike, sa pre tento projekt rozhodol po osobnej skúsenosti, keď jeho matke diagnostikovali neoperovateľný nádor na mozgu. Táto udalosť ho motivovala k vývoju technológie, ktorá by umožnila prístup k ťažko dostupným oblastiam mozgu. Vývoj mikrorobota si vyžiadal niekoľko rokov intenzívnej práce a pokrokov v elektronike, robotike a mikrofabrikácii. Po úspešných testoch na zvieracích a ľudských mŕtvolách plánuje spoločnosť začať s testovaním na ľuďoch v roku 2026, po získaní súhlasu od amerického Úradu pre potraviny a liečivá (FDA). Neurochirurgovia vyjadrili tomuto projektu silnú podporu a uznávajú jeho potenciál zmeniť budúcnosť neurochirurgie.

Zdroj: Techspot,

Obrázok vygenerovaný: Perplexity AI,