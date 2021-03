Resizable BAR konečne oficiálne, NVIDIA vydala nové ovládače 465.89

NVIDIA dnes oficiálne vydala novú verziu GeForce ovládačov, verzie 465.89 WHQL. Poskytujú optimalizácie pre nový update hry DIRT 5, ktorý zabezpečil podporu ray tracingu a tiež pre hry Outsiders a Evil Genius 2: World Domination.

Podstatnou je však najmä podpora Resizable BAR. Technológia umožňuje procesoru dodávať dáta priamo do celej vyrovnávacej pamäti na grafickej karte, nielen do jej limitovanej časti. Zväčša šlo len o 256 MB. To môže poskytnúť nárast výkonu v niektorých prípadoch aj o 5 až 10%.

Technológiu momentálne podporujú nasledovné počítačové hry: Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding, DIRT 5, F1 2020, Forza Horizon 4, Gears 5, Godfall, Hitman 2, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs Legion.

Podporované sú grafické karty novej série RTX 3000 Ampere - ich desktopové aj mobilné verzie. Pridaná je aj podpora OpenCL 3.0 a beta verzia podpory virtualizácie na GeForce kartách. Nové ovládače zahŕňajú aj opravy chýb. Ovládače sú dostupné na stiahnutie na oficiálnej stránke NVIDIA.

Pre využitie Resizable BAR je nutné aktualizovať firmware na grafickej karte. NVIDIA na tento účel poskytla nástroj, dostupný je na tomto odkaze.

