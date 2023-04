Republikáni vytvorili reklamu pomocou AI, namierenú voči Bidenovi

Pojem "politický súboj" dostáva nový rozmer.

Americký Republikánsky národný výbor (Republican National Committee - RNC) vytvoril reklamu pomocou umelej inteligencie. Táto reklama je reakciou na oznámenie opätovnej kandidatúry aktuálneho prezidenta Joea Bidena. Republikáni chcú pomocou videa vytvoreného AI ukázať, ako by vyzeral svet, ak by americký ľud znovu zvolil Bidena za prezidenta. Každopádne to nevyzerá podľa opozičnej strany veľmi ružovo, aspoň podľa ich vízie.

Reklamné video ukazuje pravdepodobnú budúcnosť Spojených štátov amerických, ako by presnejšie vyzerala vláda, keby Joe Biden pokračoval vo svojom vládnutí. V reklame je vyobrazení aj viceprezidentka Kamala Harrisová. Ak by aktuálny prezident obhájil svoje miesto, video naznačuje, že by Čína napadla Taiwan. Finančná kríza by sa ešte viac prehĺbila, pričom by malo dôjsť aj ku krachu menších, teda lokálnych bánk. Americké mesto San Francisco by tiež nedopadlo najlepšie a kriminalita by mala narastať, tak isto by malo prísť k zhoršeniu fentalynovej krízy.

Reklamné video Republikanského národného výboru zároveň ukazuje, ako bude pravdepodobne vyzerať aktuálne politická kampaň v USA. Dá sa predpokladať, že podobne vygenerované videá umelou inteligenciou budú čoraz viac využívané.

Zdroj: Engadget,