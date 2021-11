Renault predstavil lietajúci automobil

Renault vyrobil lietajúci automobil s retro dizajnom.

Francúzska automobilová spoločnosť Renault predstavila lietajúci automobil s retro dizajnom. Výrobca sa pri výrobe lietajúceho automobilu inšpiroval modelom Renault 4L, ktorý bývalý riaditeľ spoločnosti - Pierre Dreyfus označil ako modré džínsy automobilov. Tto oslovenie si model 4L zaslúžil pre svoje všetstranné využitie, jednoduchosť a efektívnosť. Automobil Renault 4L sa vyrábal v období 1961 až 1992.

Lietajúci automobil dostal názov AIR4 a vznikol v spolupráci so spoločnosťou TheArsenale. AIR4 je vyrobený z uhlíkových vlákien, pričom kopíruje pôvodný dizajn svojho predchodcu, ale aj jeho hmotnosť. Kolesá sú v tomto prípade nahradené štyrmi dvojlistovými vrtuľami. Pri vývoji lietajúceho automobilu si spoločnosť TheArsenale pomohla aj umelou inteligenciou, ktorá inžinierom pomáhala dotvárať ich nápady, ešte pred testami "vrtuľníka".

AIR4 je napájaný lútium-polymérovou 90 000 mAh batériou. Automobil dokáže letieť horizontálnym smerom rýchlosťou až 93 kilometrov za hodinu, so sklonom 45 stupňov. Pritom maximálny sklon je až 70 stupňov. Maximálna výška, do ktorej AIR4 dokáže vyletieť je 700 metrov, so vzletovou rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu. Rýchlosť pri pristávaní je 4,82 km/h. Bohužiaľ, tento model si asi tak ľahko nekúpite, pretože bude maximálne zaujímavým výstavným kusom v rôznych múzeách.

Zdroj: InterestingEngineering,