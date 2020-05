Remastrované Mafie sú dostupné, jednotka bude kompletne nová

2K včera vydalo toľko-očakávaný remaster Mafia II a Mafia III, okrem toho prinieslo nové informácie k legendárnej jedničke.

Včera večer vás mohlo milo prekvapiť, že vo vašej Steam knižnici pribudli Mafia II: Definitive Edition a Mafia III: Definitive Edition. Prekvapivo trojka neprináša skoro nič nové – pribudlo pár skinov, opravy bugov a skoro 15GB aktualizácia. Jemne sa vylepšilo nasvetľovanie a odrazy textúr na zemi.

Mafia II je na tom o niečo lepšie. Hra síce narástla 4-násobne, avšak má v sebe už všetky jazyky, vrátane CZ dabingu. Väčšina textúr bola povýšená na 4K a zlepšila sa teda ostrosť textúr. Zamrzí odstránenie HW GPU PhysX pre real-time fyziku na kartách NVIDIA a PhysX. Fyzika ostala len na úrovni procesora a značne osekaná. Zlepšené je nasvetľovanie a celkovo hra vyzerá živšie a modernejšie. Hra žiaľ trpí na jemný shuttering či tearing. Vo finále ale o kvalitný remaster.

Najzaujímavejšia bude ale prvá hra – Mafia: The City of Lost Heaven. 2K prisľúbilo, že hra je postavená od nuly na engine hry Mafia III, dostane výrazne lepšiu grafiku, motorky ale hlavne rozšírený a jemne prepracovaný príbeh, snáď bez výrazných zmien. Vydavateľ sľúbil, že sa zväčší tiež pôvodné mesto. Cenega Czech tiež oznámila, že dostane nový prepracovaný český dabing. Hru si budete musieť kúpiť bez ohľadu na to, či máte na Steame pôvodnú hru alebo nie. Toto pravidlo pre Mafiu II a III neplatí, tie budú aktualizované automaticky a zadarmo.

Je nutné zdôrazniť, že za MAFIA I:DE stojí aj pražské a brnenské štúdio.

A malý teaser z jedničky....

Zdroj: vl. spracovanie