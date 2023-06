Relic Entertainment ohlásilo prepúšťanie!

Prepúšťaniu zamestnancov sa nevyhlo ani známe herné štúdio.

IT sektor si prechádza turbulentným obdobím. Dochádza k veľkým fúziám, akvizíciám, ale aj masovému prepúšťaniu zamestnancov. Svoje by o tom vedeli povedať bývalí pracovníci Mety, Amazonu, či Twitchu, kde o pracovné miesta prišlo tisíce ľudí. Výnimkou nie je ani herný priemysel. Legendárne herné štúdio Relic Entertainment so sídlom v kanadskom Vancouveri ohlásilo rozviazanie pracovného pomeru so 121 zamestnancami. Toto nečakané oznámenie sa objavilo na twitterovom konte spoločnosti. Podľa herného štúdia prichádza toto rozhodnutie po tom, ako sú nútení spraviť reštruktualizáciu.

Herná spoločnosť môže byť hráčom známa vďaka niektorým legendárným hrám, ktoré vyšli pod jej "krídlami". Firma sa orientuje hlavne na strategický žáner. Hráči si môžu pamätať 3D RTS hru Homeworld, kde pod značkou Relic Entertainment boli vydané dva diely. Tretie pokračovanie vychádza už pod spoločnosťou BBI (Blackbird Interactive). Herné štúdio vydalo aj tri strategické hry zo sveta Warahammer 40 000: Dawn of War. Firma okrem iného vytvorila štvrté pokračovanie hry Age of Empires pre Microsoft Xbox Games Studios a poslednou vydanou hrou touto hernou spoločnosťou je Company of Heroes 3, ktorá vyšla s podporou rôznych platforiem - Xbox S a X, PC a PlayStation 5.

Zdroj: Neowin,