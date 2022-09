Redmi smartfóny by sa mali predávať bez nabíjačiek

Dcérska spoločnosť Redmi má nastúpiť na trend predaja zariadení bez nabíjačiek.

Dcérska spoločnosť Xiaomi - Redmi má nastúpiť na trend predaja smartfónov bez nabíjačiek. Prvým takýmto modelom by sa malo stať nové zariadenie Redmi Note 11S, ktoré bolo len nedávno predstavené v Indii, Na indickej mutácii webovej stránky Xiaomi už má byť tento smartfón predávaný bez nabíjačky. To, či sa dostane tento model aj do Európy zatiaľ nie je známe, tak isto ani prípadný obsah balenia. Novinka sa zatiaľ predáva len na území Indie, takže je možné, že sa nakoniec obsah balenia môže líšiť, ale aj nemusí. Napriek tomu spoločnosť Redmi ponúka zákazníkom získať nabíjačku zadarmo.

Samozrejme spoločnosť Xiaomi už predáva niektoré smartfóny bez nabíjačky, jedným z takých modelov je napríklad Xiaomi 11. Presnejšie zákazníci v Číne tento model kúpia bez pribaleného nabíjacieho adaptéru, no výrobca im ponúka možnosť požiadať o nabíjací adaptér bezplatne. Teraz je to prvýkrát, čo sa Redmi smartfóny budú predávať bez nabíjačky. Majiteľ nového smartfónu Redmi Note 11S teda v balení nájde zariadenie, nástroj na vysunutie SIM karty, obal, záručný list a príručku na používanie mobilu.

