Redmi Note 13 Pro príde na trh s týmto výkonným procesorom

Majitelia pripravovanej série smartfónov si budú mať z čoho vyberať.

Čínskej spoločnosti Xiaomi sa už dlhšiu dobu darí so smartfónmi strednej triedy, ktoré sú známe ako Redmi Note a už onedlho by sme mali spoznať zariadenia s číselným označením "trinásť". Budúci majitelia sa môžu tešiť na smartfóny s dobrým pomerom cena/výkon. Očakávané je, že predstavené budú až tri zariadenia v rámci série - Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro a Redmi Note 13 Pro+. K predstaveniu by malo dôjsť už tento štvrtok, teda 28. 9. 2023 v Číne, ale kedy budú novinky predstavené v rámci sveta zatiaľ nie je jasné.

Smartfón Redmi Note 13 by mal byť už tradične základným modelom, ktorý bude cenovo najdostupnejší. Bohužiaľ vierohodné informácie o tomto zariadení zatiaľ chýbajú. Vybavenejší model - Redmi Note 13 Pro by mal byť vybavený procesorom Snapdragon 7s gen 2, ktorý je vyrobený 4 nm technológiou. Rovnako je vyrábaný aj prémiový procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Dá sa očakávať, že čipset strednej triedy ponúkne dostatočný výkon, ale aj energetickú úsporu. Snapdragon 7s gen 2 by mal pozostávať zo 4 výkonných jadier taktom 2,4 GHz a štyroch úsporných jadier s taktom 1,9 GHz.

Najvýkonnejší model série - Redmi Note 13 Pro+ by mal používať procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra, ktorý podľa výrobcu smartfónov ponúkne stabilný a plynulý výkon.

Zdroj: Gizchina,