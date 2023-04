Redmi Note 12 Pro+ 5G údajne nefotí tak dobre, ako sa hovorí

Možno aj v tomto prípade platí, že väčší počet megapixelov automaticky neznamená, že aj fotografie budú lepšie.

Smartfón čínskej spoločnosti Xiaomi - Redmi Note 12 Pro+ 5G sa predáva už nejaký ten piatok a radí sa do vyššej strednej triedy. Za to môžu nie len špecifikácie, ale aj 200 Mpix hlavný fotoaparát, ktorý by mal vo svojej triede robiť nadpriemerné fotografie. Lenže netreba zabúdať, že promo fotografie sú väčšinou ďaleko od reality. To je jednoducho marketing, ako aj v prípade smartfónu Samsungu Galaxy S23 Ultra, ktorý sa chváli úžasnými fotografiami Mesiaca, schopnými zahanbiť astro-ďalekohľady. Spoločnosť zaoberajúca sa testovaním - DXOMark sa rozhodla vyskúšať model Redmi Note 12 Pro+ 5G v reálnych podmienkach.

V DXOMark rebríčku sa zariadenie ocitlo na 74. mieste, pričom testeri spoločnosti odporúčajú neriadi sa marketingom. Podľa firmy je zariadenie výkonovo nevýrazné. Testeri chvália prácu hlavného snímača počas fotenia fotografií za dňa, čo má platiť aj za zhoršených svetelných podmienok, aj v noci. Lenže výsledné fotografie občas trpia "duchmi", zle interpretovanými farbami a rôznymi inými artefaktmi. Automatické ostrenie by mohlo byť rýchlejšie, nehovoriac o problémoch s nahrávaním 4K videí. Údajne má dochádzať k strate detailov a obraz je veľmi ostrý.

Vo výsledku podľa DXOMark má hodnotené zariadenie patriť do priemeru a spoločnosť Xiaomi údajne nevyužila plný potenciál hlavného fotoaparátu. Smartfón Redmi Note 12 Pro+ 5G používa procesor MediaTek Dimensity 1080. CPU sekunduje 12 GB RAM a 256 GB vnútorné úložisko bez podpory microSD kariet. Zariadenie je ďalej vybavené 5 000 mAh batériou s podporou 120 W nabíjania, 6,67" FullHD AMOLED displejom, IR blasterom a 3,5 mm jackom. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 200 Mpix, širokoúhly má 8 Mpix a makro fotoaparát má len 2 Mpix. Selfie fotoaparát má rozlíšenie 16 Mpix.

Zdroj: Gizchina,