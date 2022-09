Redmi Note 11 Pro (2023) spôsobí ešte väčší zmätok v sérii

Xiaomi sa pravdepodobne vyžíva v spôsobovaní zmätku.

Čínska spoločnosť Xiaomi má pravdepodobne rada, keď spôsobuje zmätok v označovaní svojich modelov. Tak pre príklad, aktuálna séria Redmi Note 11 je toho živým dôkazom. Samozrejme, väčšinou ide len o menšie kozmetické zmeny či už v dizajne, alebo v hardvéri.

Približne takto vyzerá séria Redmi Note 11:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11S 4G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Tentokrát čínsky výrobca smartfónov pridáva ďalší model do rady - Redmi Note 11 Pro (2023) a to tu ešte stále máme rok 2022. Napriek tomu pripravovaný model sa bude líšiť od modelu Redmi Note 11 Pro hneď v niekoľkých špecifikáciách. Výrobca sa rozhodol použiť čipset z roku 2019 - Qualcomm Snapdragon 712. Redmi Note 11 Pro z roku 2022 používa procesor Mediatek Helio G96. Dá sa predpokladať, že veľký nárast vo výkone to nebude a to aj napriek rozdielnym technológiám. Kým Helio G96 bolo vyrobené 12 nm procesom, tak Snapdragon 712 bol vyrobený 10 nm procesom výroby.

Novinka bude nadväzovať (napriek svojmu názvu) hlavne na starší model - Redmi Note 10 Pro a to vďaka použitým fotoaparátom: hlavný 108 Mpix, 8 Mpix širokoúhly, 2 Mpix snímač hĺbky a nakoniec 2 Mpix makro fotoaparát. Jediný rozdiel je práve v makro snímači, kde Redmi Note 10 Pro má 5 Mpix fotoaparát.

Cena ani dátum predstavenia zatiaľ nie je známy.

