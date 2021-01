Redmi Note 10 pravdepodobne tiež nebude mať nabíjačku v balení

Veľa výrobcov telefónov sa snaží upozorniť svojich fanúšikov na novinky, ktoré tento rok majú v pláne predstaviť.

Ani značka Redmi na tom nie je inak. Iste, všetci sa primárne sústreďuje na modely série Redmi K40, ale v prípravách je aj Redmi Note 10 a už aj o týchto telefónoch sa na čínskom Weibo začína zmieňovať CEO Redmi, Lu Weibing. Odkazuje však na to, že globálne telefóny Note 9 sú už nejakú dobu na trhu a pýta sa fanúšikov, ako by mala vyzerať séria Redmi Note 10. V komentároch je pod týmto statusom veľa nápadov, ale len na niektoré Weibing reagoval. Medzi ne patrí aj komentár, ktorý je veľmi stručný a navrhuje predávať telefóny Note 10 bez nabíjačky. Na tento komentár CEO Redmi odpovedá: “prijaté”.

Mohlo by to znamenať, že Redmi Note 10 nebude mať v predajnom balení nabíjačku? Je to len číra špekulácia, ale vieme, že trend, ktorý odštartovala spoločnosť Apple je pomerne nákazlivá. Samsung predáva svoje telefóny Galaxy S21 bez nabíjačky a bez slúchadiel. Tiež telefón Xiaomi Mi 11 v balení nabíjačku nemá, ale výrobca ponúka zákazníkom zadarmo možnosť pribalenia adaptéra do krabice. Dokonca sa špekuluje aj o tom, že Redmi K40 bude tiež bez nabíjačky. Ako nakoniec všetko dopadne ukáže až čas, pretože na predstavenie Note 10 si ešte nečakáme.

Zdroj