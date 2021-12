Redmi aj OPPO nepoužijú pre svoje prémiové smartfóny procesory od Qualcommu

Obe spoločnosti použijú vo svojich smartfónoch procesory od iného výrobcu.

Spoločnosti Xiaomi/Redmi, OPPO, Honor, ale aj Vivo použijú vo svojich prémiových smartfónoch procesor MediaTek Dimensity 9000. To pre konkurenčný Qualcomm nie je práve najlepšia správa, nakoľko nimi vyrábaný procesor Snapdragon 8 gen 1. sa neobjaví vo všetkých prémiových smartfónoch. Hlavným dôvodom je cena, nakoľko procesor od MediaTeku je v tomto prípade lacnejší a napriek tomu ponúka obdobný výkon, aký má SD 8 gen 1.

Procesory od spoločnosti Qualcomm napriek tomu uvidíme v prémiových zariadeniach, ale v tých najdrahších a najvybavenejších. Tými sú napríklad - Xioami 12 Ultra a Enhanced Edition, OPPO Find X4 Pro, Redmi K50. Naproti tomu, procesory Dimensity 9000 od spoločnosti MediaTek nájdete v týchto smartfónoch - Redmi K50 Gaming, OPPO X4, ale aj v zatiaľ nešpecifikovaných zariadeniach od výrobcov Honor a Vivo.

Budúci rok bude jednoznačne zaujímavým na trhu so smartfónmi, nakoľko obe spoločnosti ponúkajú procesory s veľmi podobným výkonom. Pritom do tohto zápolenia má ešte prísť Samsung so svojim prémiovým procesorom Exynos 2200, s grafickým procesorom od AMD, postaveným na architektúre RDNA 2.

