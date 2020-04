Red Dead Redemption 2 príde do služby Xbox Game Pass už čoskoro – vieme termín.

Pred pár dňami Microsoft oznámil príchod ďalšieho špičkového titulu do služby Xbox Game Pass. Hra príde do služby už 7. mája. Musíme uznať, že Microsoft v službe má veľmi zaujímavé tituly už teraz – napr. Metro Exodus, Sea of Thieves či Forza Horizon 4. RDR2 bude tak ďalší ťahák v službe. V prípade, že hru chcete vlastniť, Microsoft dáva štandardne 20% zľavu pre predplatiteľov pre všetky hry v Game Pass.

Red Dead Redemption 2. May 7. pic.twitter.com/9takJL7Wa1 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 23, 2020

Základná služba stojí 3.99€ za mesiac, pričom sa dá otestovať za 1€ na mesiac. V prípade, že chcete službu pre XBOX i PC tak služba stojí 9.99€ mesačne. Najdrahšia služba stojí 12.90€ Ultimate. XBOX Live Gold na 3 mesiace zase 19.90€.

Zdroj: Twitter Xbox