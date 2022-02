Recenzia novinky 1More PistonBuds Pro, ktoré sú od dnes v predaji

1More nie je žiadna novinka na poli slúchadiel – ide o etablovaného výrobcu, ktorý má vo svojom portfóliu pomerne veľa druhov slúchadiel. V poslednom čase prináša na trh skôr malé slúchadlá do uší, ktoré teraz letia. Dnes sa pozriem na PistonBuds Pro s cenou 70 eur, aktuálne s cenou 54,99 eur.

Balenie, špecifikácie



U slúchadiel 1More vždy vyzdvihnem balenie, ktoré má na vnútornej strane krabici kresby slúchadiel a ich vnútornú stavbu. PistonBuds Pro z tohto štýlu odbočilo a nič podobné u nich nenájdete. Aj keď je balenie to najmenej čo vás asi bude zaujímať, takýto dizajn sa mi celkom páčil.

V malej bielej krabičke sú schované samotné slúchadlá s obalom, USB-C kábel na nabíjanie obalu a pár náhradných „štuplov“ do uší.

Celková hmotnosť 39g Hmotnosť 1 slúchadla 4,5g Kapacita batérie 1 slúchadla 38mAh Kapacite batérie obalu 410mAh Dĺžka nabíjania obalu 2 hodiny Dĺžka prehrávania s vypnutým ANC 7,5 hodiny Dĺžka prehrávania so zapnutým ANC 5 hodín Bluetooth 5.2



Dizajn, prax



Prvú vec, ktorú musím vyzdvihnúť u PistonBuds Pro je samotný obal, ktorý pôsobí solídnym dojmom – rozhodne lepším ako posledné slúchadlá, ktoré som mal v ruke – ComfoBuds Pro. Tam som kritizoval horné veko, ktoré je z veľmi tenkého plastu a predpokladám, že to bude aj prvé, čo sa na obale pokazí.

PistonBuds Pro je presný opak – solídny obal, pevné plasty. Takže za toto má 1More určite pochvalu. Na výber máte biely a čierny variant. Na test som mal práve prvý spomenutý...

Nabíjací konektor typu USB-C sa nachádza na zadnej strane a nabitie batérie v obale trvá niečo viac ako 1,5 hodiny. Pod USB-C konektorom sa nachádza párovacie tlačidlo.

Slúchadlá samotné sa zase nabijú za približne 50 minút. Aj keď výrobca tvrdí, že obal dokáže nabiť slúchadlá 4 krát, počítajte skôr s troma nabitiami.

Samotné slúchadlo je pomerne malé a ako vidíte bez nožičky. V uchu pôsobí nenápadne a hlavne komfortne. Váha jedného slúchadla je iba 4.5g, takže aj pri dlhom nosení nepociťujete nejaký výrazný nekomfort.



Doba prehrávania sa líši podľa toho, či máte ANC zapnuté alebo nie. V prvom prípade počítajte s dĺžkou výdrže pod 5 hodín (u mňa sa ustálilo na 4h 15 minútach), v druhom to bolo 7 hodín. Výdrž je tak relatívne v pohode na tak malé slúchadla. Čo ma trochu prekvapilo je, že som hudbu musel na slúchadlách počúvať skoro pri maximálnej hlasitosti telefónu (Pixel 6).

Pri týchto slúchadlách je podstatné aj ANC – výrobca deklaruje schopnosť rušenia hluku do 38dB – podľa mojich testov to bolo kus menej – 34dB. Z času na čas sa objavil problém s mikrofónom, keď som pri telefonáte počul z druhej strany – nejak si sa vzdialil od telefónu...

Ovládanie je jedna stránka slúchadiel s ktorou som trochu bojoval. Obe slúchadlá sú dotykové a ovládanie by malo by malo byť pomerne jednoduché – pri hudbe je dvojité ťuknutie buď spustenie alebo pauznutie pesničky, pri hovore zase dvojité ťuknutie zdvihne hovor. Pre ukončenie hovoru treba jedno zo slúchadiel držať po dobu 2 sekúnd. Najväčší problém som mal so spusteným hudby a ukončením hovoru – to sa mi jednoducho nepodarilo vždy.

Slúchadlá sú však na počúvanie hudby a to zvládajú PistonBuds Pro prekvapivo dobre. Nie s príliš veľkou dôverou som do slúchadiel púšťal AC/DC Thunderstruck, či High Way to Hell....Popravde pri plnej hlasitosti boli basy plné ale kúsok tlmené. Slúchadlám chýba čistejší a jasnejší treble. Sounstage je na tak malé slúchadlá úplne ok. Celkovo sa hodia PistonBuds Pro takmer na hociktorý typ hudby. Pri žiadnom z nich som nenarazil na výrazný problém a popravde pri cene 70 eur odvádzajú naozaj obstojnú robotu.



Záver



Značka 1More je už akousi zárukou dobrých slúchadiel, doteraz vyslovene žiaden druh nebol slabý alebo nevýrazný... Maximálne si treba dať pozor na konštrukciu obalu, ktorý ako v prípade ComfoBuds má svoje medzery. PistonBuds Pro sú pri cene 70 eur spoľahlivé slúchadlá ale majú určité menšie problémy - o niečo menšia výdrž batérie na 1 nabitie, hudbu som musel počúvať pri plnej hlasitosti na telefóne, či občasné problémy s dotykovým ovládaním. Celkovo je konštrukcia prekvapivo dobrá, slúchadlá sú ľahké a bez problémov ich odnosíte v ušiach aj celý deň. Dizajn je taktiež v poriadku a na výber máte teda z dvoch farebných variant – biele a čierne.

Aktuálne sa slúchadlá dajú kúpiť za 54,99 eur a za tú cenu sa tieto slúchadlá určite dajú odporučiť.