Rebríček DXomark má v prvej desiatke nový prírastok

To, že je rušno v prvej desiatke v rebríčku DXoMark tento rok sme si nejako zvykli. Ako jednotlivé značky predstavovali svoje TOP modely telefonóv, tak sa aj menili pozície v prvej desiatke. O prvé priečky v tomto benchmarku bojujú už nejakú dobu dve značky (Samsung a Huawei) a konkurencií moc šancí sa medzi ne dostať nedávajú. Predsa sa to jednej značke podarilo a pritom nejde o vlajkovú loď tejto značky, ale o telefón zaradený do strednej triedy.

Ide o novo predstavený Xiaomi Mi Note 10. Tento telefón získal rovnaký počet bodov v testoch ako líder rebríčka Huawei Mate 30 Pro a stal sa tak prvým telefónom strednej triedy, ktorý porazil TOP modely vo fotografovaní a umiestnil sa na prvé miesto. Xiaomi telefóny sa v prvej desiatke objavovali, ale väčšinou na chvoste a rýchlo boli z prvej desiatky vytlačené. No príchod Mi Note 10 so 108MP fotoaparátom toto zmení a značku Xiaomi budeme už teraz vídať častejšie na prvých priečkach.

Zdroj: DXOMARK