Realme X3 Pro ponúkne ultrarýchle, až 65W nabíjanie

Ak prejde smartfón certifikáciou tak sa očakáva, že bude oficiálne predstavený v blízkej dobe. To môže byť prípad aj práve Realme X3 Pro, ktorá má ponúknuť až 65W rýchlonabíjanie.

Pripomeňme, že telefón je momentálne certifikovaný platformou TÜV Rheinland, čo by mohlo znamenať, že bude skutočne uvedený v septembri na veľtrhu IFA v Berlíne. Táto certifikácia je nutná aj preto, aby zariadenie mohlo fungovať na európskom trhu. A čo vlastne bolo certifikované? Ide o nabíjanie telefónu. To by malo byť skutočne ultra rýchle a jeho výkon by mal dosiahnuť až 65W!

Hoci v certifikačnom výpise nájdeme telefón pod kódovým označením RMX2170, s rovnakým označením už získal aj certifikácia EEC a Wi-Fi Alliance môžeme si byť istí, že ide skutočne o Reale X3 Pro. A vieme tiež, že telefón bude používať Android 10 a bude podporovať Wi-Fi 802.11ac.

Z certifikačného výpisu však možno zistiť viacero detailov o zariadení. Okrem podpory rýchleho nabíjania tiež možno zistiť, že telefón bude vybavený duálnou batériou s kapacitou 2200 mAh (čo znamená dokopy súčet 4400 mAh).

Ďalšie parametre čiastočne odhalila TENAA: 6,5“ displej s „dierou“ pre prednú kameru, ale tiež rozmery 160,8×75,2×8,5 mm. Zadná kamera má mať štyri snímače. Ďalšie detaily zatiaľ nie sú známe, avšak je pravdepodobné, že telefón bude nástupcom minuloročného X2 Pro a malo by teda ísť o vlajkovú loď za dobrú cenu.

Zdroj: GCh