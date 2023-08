Realme GT5 príde na trh so zaujímavými špecifikáciami

Realme sa bude snažiť zabojovať o zákazníkov so veľmi zaujímavým zariadením.

Čínska spoločnosť Realme prináša na trh zaujímavé smartfóny a už o niekoľko dní sa môžeme tešiť na zaujímavú novinku. Tou by malo byť zariadenie Realme GT5. Špecifikáciami chystanej novinky sa podelil výrobca cez čínsku sociálnu sieť Wiebo. Vďaka tomu bolo potvrdených hneď niekoľko odhadov, ktoré sa nakoniec ukázali ako správne. Na čo sa teda môžeme tešiť? Novinka Realme GT5 bude vybavená procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 v bežnej verzii, teda nie v upravenej, ako v prípade spoločnosti Samsung a ZTE. CPU bude sekundovať až 24 GB RAM a 1 TB vnútorné úložisko.

Realme sa rozhodlo siahnuť po čipe X7, ktorý vyrába spoločnosť Pixelworks. Úlohou tohto procesora má byť vylepšovanie kvality videa. Zaujímavou novinkou je aj možnosť nastavenia taktu procesora počas hrania hier. Pripravovaný smartfón by sa mal dostať na trh už 28. augusta 2023, kde bude predstavený najskôr v domovskej Číne. Otázkou je, kedy sa novinka dostane na globálny trh. Nezávisle od predstavenia sa objavila správa, že výrobca má pracovať na neskoršej aktualizácii zariadenia, kde by mal byť aktuálny procesor nahradený výkonnejším. Tým by mal byť Qualcomm Snapdragon 8 gen 3.

Zdroj: GSMArena,