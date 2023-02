Realme GT Neo 5 má byť v príprave

Podľa leakera má spoločnosť Realme pracovať na odľahčenej verzii smartfónu GT Neo 5.

Začiatkom tohto mesiaca predstavila čínska spoločnosť Realme nový prémiový smartfón - GT Neo 5. Tento smartfón je vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1 s podporou veľmi rýchleho nabíjania. Podľa leakera s menom Digital Chat Station má čínsky výrobca pracovať na odľahčenej verzii výkonného smartfónu. Novinka by mala mať názov Realme GT Neo 5 Lite. Pripravované zariadenie by malo dostať zatiaľ nepredstavený mobilný procesor Qualcomm SM7475. Podľa dostupných informácií by sa malo jednať o procesor Snapdragon 7 gen.

Rozdielov by malo byť samozrejme viac. Výrobca pravdepodobne nahradí 50 Mpix fotoaparát Sony IMX890, 64-megapixelovým Omnivision OV64M, ktorý tiež nebol zatiaľ ohlásený. Lite verzia už nebude mať priehľadnú časť zadného krytu zvýraznenú LED pásikom okolo procesora. Vďaka tomu by mal byť smartfón dostupnejším. Novinka by mala dostať "slabšie" 100 W rýchle nabíjanie, oproti 240 W, ktoré ponúka Realme GT Neo 5. Bohužiaľ ďalšie informácie týkajúce sa kapacity RAM a úložiska, prípadne displeja zatiaľ nie sú známe, tak isto ani predpokladaná cena.

Zdroj: GSMArena,