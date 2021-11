Pripravovaný smartfón Realme GT 2 Pro sa ukazuje na prvých renderoch.

Výrobca smartfónov Realme postupne odhaľuje dizajn pripravovanej vlajkovej lode GT 2 Pro, pričom dizajn zadnej strany smartfónu, pripomína už predstavený smartfón Google Pixel 6 a 6 Pro. Zariadenie má byť vybavené troma fotoaparátmi a z toho dva budú pozostávať z 50 Mpix modulov a tretí modul bude mať rozlíšenie 8 Mpix. Zaujímavosťou je, že na vývoji fotoaparátov spolupracovala aj spoločnosť Ricoh, čo znamená že fotoaparáty budú vybavené šošovkami GR, ktoré redukujú odrazy v protisvetle a takzvaných duchov.

Okrem troch fotoaparátov, by mala byť novinka vybavená aj prémiovým procesorom Snapdragon 8 gen1, od spoločnosti Qualcomm. Týmto dohadom napomáha aj nedávne objavenie sa smartfónu v zozname AnTuTu, kde mal tento model presiahnuť jeden milión bodov. Okrem použitého výkonného čipsetu, by malo zariadenie obsahovať 6,51 palcový FullHD+ AMOLED displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Zariadenie by malo prísť na trh aj s podporou rýchleho 125 W nabíjania. Očakáva sa, že zariadenie príde na trh a operačným systémom Google Android 12 a nadstavbou Realme UI 3.0

Zdroj: GSMArena,