Razer predstavuje Tomahawk - modulárny mini PC

Spoločnosť Razer známa najmä pre hráčske periférie, ponúka pod svojou značkou aj počítače. Novinkou je Razer Tomahawk v kompaktnej skrinke. Napriek svojim malým rozmerom, poskytuje vysoký výkon a nie je problém ho osadiť aj najvýkonnejšími grafickými kartami. Počítač spadá do série NUC (Next Unit of Computing), čo je označenie, ktoré začal používať Intel pre počítače veľmi malého formátu, avšak stále dostatočne výkonnými na bežnú prácu. V tomto prípade je ako základ použitý najvyšší model NUC 9 Extreme.

Výhodou Razer Tomahawk je možnosť použitia grafickej karty bežnej veľkosti, čo ho od ostatných NUC riešení na trhu odlišuje. Počítač pojme kartu o maximálnej dĺžke 320mm a výške 140 mm.

V budúcnosti je možné vymeniť resp. doplniť operačnú pamäť, úložisko a samotnú grafickú kartu. Procesor Intel Core i9-9980HK má 8 jadier a 16 threadov a vymeniteľný nie je, ide o mobilnú verziu s TDP 45W, ktorá disponuje možnosťou pretaktovania. Razer poskytuje v základe 512 GB NVMe SSD spolu s 2TB platňovým diskom, pričom je pre používateľov dostupný ešte voľný M.2 NVMe slot. Operačná pamäť je dodávaná v kapacite 16 GB s frekvenciou 2667 Mhz.

Počítač je dostupný na predaj aj bez dedikovanej grafickej karty, vtedy poslúži integrovaná Intel HD 630. Chladenie zabezpečujú dva 120 mm ventilátory a zdroj formátu SFX má výkon 750 W. Typickým pre herné zariadenia je použitie RGB osvetlenia, nechýba ani tu.

Menej lákavá je cena, model bez grafickej karty vyjde na 2400 dolárov a model vybavený NVIDIA RTX 3080 Founders Edition na 3200 dolárov.

Zdroje: Anandtech, Razer