Razer predstavil cloudovú prenosnú hernú konzolu

Konzola Razer Edge nebude lacná.

Ak si plánujete kúpiť prenosnú hernú konzolu Razer Edge, môžete si poznačiť dátum - 26. január 2023. Týmto dňom bude možné túto hernú konzolu zakúpiť. Novinka bude používať čipset Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform. Na hranie hier bude mať hráč dostupných 8 GB RAM a 128 GB vnútorného úložiska. AMOLED displej bude mať rozlíšenie 2 400 x 1 080 pixelov, pričom jeho veľkosť bude 6,8 palcov. Budúcich majiteľov určite poteší aj 144 MHz obnovovacia frekvencia displeja, hranie hier tak bude plynulejšie. Napájanie bude mať na starosti batéria s kapacitou 5 000 mAh. Okrem toto bude Razer Edge obsahovať 3,5 mm jack, mikrofóny a obojsmerné reproduktory Verizon Adaptive Sound.

Na pripojenie so svetom a inými zariadeniami budú mať na starosti Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. To bude v prípade, že si plánujete kúpiť základnú verziu bez podpory 5G sietí. V prípade 5G verzie si ešte priplatíte. Zariadenie bude používať operačný systém Android 12. Na hranie hier budú predinštalované aj spúšťače tých najpopulárnejších služieb - Epic Games, GeForce Now a Xbox Cloud Gaming. Základný model s WI-Fi pripojením má cenu stanovenú na 400 dolárov (približne 380 eur). V prípade, že chcete hrať hry aj mimo Wi-Fi pokrytia, môžete si zaobstarať Razer Edge 5G za cenu 600 dolárov (približne 570 eur).

Zdroj: Engadget,