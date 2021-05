Raketoplán VSS Unity spoločnosti Virgin Galactic vykonal úspešný let

Pred tromi mesiacmi spoločnosť Virgin Galactic uviedla, že jej dlho očakávaný tretí let raketoplánom do vesmíru neprebehne podľa plánu. Namiesto toho spoločnosť Virgin Galactic odložila svoj testovací let na máj 2021, zatiaľ čo sa snažila vyriešiť problém s elektromagnetickým rušením, ktorý v decembri narušil predchádzajúci testovací let.

Minulý týždeň spoločnosť Virgin Galactic vyhlásila problém s elektromagnetickým rušením za opravený a v sobotu to spoločnosť Virgin Galactic dokázala úspešným letom do vesmíru. Materská loď VMS Eve, ktorá včera vzlietla z kozmodrómu Spaceport America v Novom Mexiku o 16:35 nášho času, vyniesla raketoplán VSS Unity do nadmorskej výšky 44 000 stôp. Tam o 17:27 piloti VMS Eve odpojili raketoplán VSS Unity, aby ten mohol začať svoju cestu do vesmíru. Motor raketoplánu VSS Unity sa vznietil a horel celé tri minúty, potom sa o 17:30 vypol a nechal raketoplán dôjsť na orbitu Zeme. O dve minúty neskôr začala gravitácia ťahať raketoplán späť k zemi a o 17:43 raketoplán VSS Unity pristál späť na kozmodróm Spaceport America.

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021

Celkovo skúšobný let trval iba jednu hodinu a osem minút. Výsledkom však je, že spoločnosť Virgin Galactic je späť v hre o titul prvej spoločnosti, ktorá začne komerčnú prevádzku vesmírneho turizmu.

Zdroje: The Verge