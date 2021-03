Raketa Starship spoločnosti SpaceX konečne pristála bez výbuchu...a potom vybuchla

Raketa Starship SN10 pri lete z kozmodrómu v Boca Chica tentokrát úspešne a bez výbuchu pristála. Avšak po pár minútach sa raketa predsa len rozhodla pripojiť k jej predchodcom (SN8, SN9) a vybuchla.

SpaceX už veľmi dlho pracuje na príprave rakety, ktorá by mohla nielen vzlietnuť, ale aj neporušene pristáť na povrch planéty pri zostupe z vesmíru. Dlhodobým cieľom je vytvoriť raketu schopnú bezpečne vzlietnuť, ale aj bezpečne pristáť na Zemi a na Marse. V tomto smere už spoločnosť SpaceX urobila nemalý pokrok.

Pri poslednom skúšobnom lete SN10 raketa Starship dokázala bez problémov vzlietnuť, vykonať manéver do polohy „belly flop“ a následne aj zdanlivo bezpečne pristáť vo vertikálnej polohe. O niekoľko minút po pristátí však predsa len explodovala.

Spoločnosť SpaceX zahájila testovací let rakety Starship SN10 3. marca 2021 v Boca Chica v Texase s miernym oneskorením, kvôli problémom s palivom. Účelom testu rakety Starship SN10 bolo vzlietnuť do výšky 10 kilometrov, vykonať manéver, aby sa raketa dostala do polohy „belly flop“, tesne nad zemou sa preorientovať do zvislej polohy a bezpečne pristáť. Raketa v podstate svoj účel splnila napriek tomu, že o pár minút po návrate na zemský povrch explodovala.

Príčina výbuchu rakety Starship SN10 nebola oficiálne uvedená, ale zdá sa, že nastali nejaké problémy s pristávacími nohami rakety, ktoré sa nevysunuli podľa plánu. Navyše pri dotyku so zemou bolo v spodnej časti rakety vidieť niekoľko plameňov a po pristátí odtiaľ stále prúdil dym, čo naznačovalo požiar. Špekuluje sa, že príčinou výbuchu mohol byť pravdepodobne oheň v kombinácii s únikom metánu z rakety.

Aj keď spoločnosť SpaceX čaká ešte stále množstvo práce, aby dosiahla svoju víziu, testovací let SN10 predstavuje obrovský krok vpred. Zatiaľ nie je známe, kedy prebehne ďalší testovací let SN11, avšak raketa pre tento let je už pripravená a podľa cestných obmedzení by ju spoločnosť mohla priviezť na kozmodróm v Boca Chica už v pondelok 8. marca 2021.

Zdroje: NASASpaceFlight, Cameron County