Raketa Starship po prvýkrát pristála bez výbuchu

Prototyp SN15 rakety Starship sa stal prvým prototypom spoločnosti SpaceX, ktorý po svojom lete úspešne pristál bez výbuchu.

Spoločnosť Elona Muska SpaceX 5. mája úspešne odpálila ďalší prototyp rakety Starship s označením SN15. Najväčšia a najambicióznejšia raketa spoločnosti vykonala piaty testovací let do výšky až 10 kilometrov, po ktorom pristála bez výbuchu.

Krátko po úspešnom testovacom lete Musk uviedol na sociálnej sieti Twitter, že „raketa Starship pristála nominálne“. SN15 je tak prvým prototypom rakety Starship, ktorý nebol po lete alebo počas neho zničený. Prototyp odštartoval to z prímorskej štartovacej rampy spoločnosti SpaceX asi o 17:24 miestneho času v Boca Chica v štáte Texas. Predtým, ako raketa vykonala kontrolovaný zostup, letela do výšky asi 10km. Po pristátí vypukol malý požiar na základni rakety, ktorý bol však do niekoľkých minút uhasený.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Prototyp SN15 bol podobným ostatným prototypom testovaným za posledných šesť mesiacov, medzi ktoré patria SN8, SN9, SN10 a SN11. Všetky predchádzajúce prototypy boli úspešne odpálené, pričom mnoho cieľov testov dosiahli, každý z nich však nakoniec explodoval. Prototypy SN8 a SN9 boli zničené v dôsledku výbuchu pri pristávaní, SN10 explodoval niekoľko minút po pristátí, zatiaľ čo prototyp SN11 vybuchol ešte pred dotykom so zemou.

Úspešný test SN15 je veľkým pokrokom v dosiahnutí cieľa vyslať náklad a ľudí na Mars, ktorý si spoločnosť na čele s Elonom Muskom vytýčila. NASA už zadala spoločnosti SpaceX kontrakt v hodnote 3 miliardy dolárov na vývoj systému pristávania na Mesiac pre misie Artemis.

