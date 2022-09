Raketa Artemis 1 by mala štartovať už túto sobotu

Let do vesmíru by sa mal uskutočniť v náhradnom termíne.

29. augusta mala letieť raketa Space Launch System do vesmíru, pričom jej plánom je obletieť Mesiac a vrátiť sa na Zem. Bohužiaľ, v ten deň raketa neletela pre problémy s teplotou jedného zo štyroch motorov RS-25. Našťastie projekt dostal nový termín letu, ktorý sa uskutoční ešte tento týždeň. Takže ostáva veriť, že sa americkej vesmírnej agentúre NASA podarí vystreliť raketu k Mesiacu na druhý pokus.

Misia Artemis 1. pozostáva z 98 metrovej rakety Space Launch System (SLS), ktorá je zároveň úplne novou generáciou. Úlohou prvého kroku aj overiť funkčnosť kapsuly Orion I. Samotná misia by mala trvať 39 dní, počas ktorých sa od seba oddelí modul Orion od rakety SLS v približnej vzdialenosti 4 000 kilometrov od Zeme. Raketa sa potom vráti na Zem, kým si to modul Orion zamieri k Mesiacu, ktorý obehne a tiež sa následne vráti na zemskú pevninu.

Ak sa táto prvá misia skončí s úspechom, tak by mal program pokračovať druhým krokom, ktorého by sa už mala zúčastniť aj ľudská posádka. Tá by mala pristáť na povrchu Mesiaca.

