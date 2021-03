Radeon RX 6700 bude niesť len 6GB VRAM

Spoločnosť PowerColor neúmyselne predstavila novú grafickú kartu rady Radeon 6700. Konečne máme prvé informácie ku Radeonu RX 6700 (non XT).

Dostupnosť grafických kariet je v súčasnosti biedna, avšak s určitosťou môžeme povedať, že Radeony od AMD sú na tom ešte horšie. AMD sľubovala veľkú dostupnosť RX 6700XT, realita je však iná. Zlepšiť by sa to mohlo v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov. Ďalšou kartou z rady je RX6700 a teraz už máme aj prvé neoficiálne informácie ohľadom karty. Má niesť 6GB GDDR6 pamäte a AMD ju mieri na hranie v 1440p rozlíšení. Výkon by tak nemusel byť o toľko horší ako má plný čip RX 6700XT.

Vieme, že karta by mala mať rovnako ako RX 5700 2304 SP jednotiek. Výkon tak mohol byť niekde nad RX 5700 XT. Predpokladaná cena na štart predaja je 349 amerických dolárov. Realita bude pravdepodobne niekde okolo 599€ za najlacnejšie verzie u nás.

Zdroj: guru3d