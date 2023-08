Р-ФОН - ďalšia snaha Ruska o vlastný smartfón?

R-FON má byť ďalším pokusom Ruska o vytvorenie populárneho smartfónu na domácom trhu.

Rusko momentálne čelí mnohým sankciám. Ich dopad sa snaží zmierniť napríklad šedým dovozom, či vytvorením vhodných alternatív. Po začiatku vojenského konfliktu ohlásilo veľa technologických spoločností odchod z tamojšieho trhu. Vďaka tomu sme sa už stihli dozvedieť o snahe vyrobiť notebook pre štátnu správu, prípadne aj o zákaze používania iPhonov vládnymi zamestnancami. Vytvoriť vhodnú alternatívu zariadeniam spoločnosti Apple sa snaží ruská spoločnosť - Rutek JSC, ktorá vyrába smartfón "Р-ФОН", teda R-FON.

Novinka by sa mala začať predávať počas budúceho roka, aspoň podľa informácií z telegramového kanála - APPSIM (Association of Professional Users of Social Networks and Messengers). Objavili sa tam aj prvé informácie o zariadení. Srdcom smartfónu má byť procesor MediaTek Helio G99, ktorý je vyrobený 6 nm technológiou. CPU by malo sekundovať 8 GB RAM a 128 GB vnútorné úložisko. Fotovýbavu by mal tvoriť 50 Mpix fotoaparát, spolu s dvoma neznámymi modulmi.

Snímač odtlačkov prstov by sa mal nachádzať v tlačidle zapínania/vypínania smartfónu. Batéria by mala mať kapacitu 5 000 mAh, ktorej nabíjanie by malo prebiehať cez USB-C konektor. Novinka by mala byť vybavená 3,5 mm audio konektorom a podporou NFC. Operačný systém by mal byť upravený Android s názvom ROSA OS.

Zdroj: Neowin,