Qualcommu končia exkluzívne práva na platformu Windows ARM

Môžeme sa tešiť na viac počítačov s operačným systémom Windows a procesormi ARM?

Spoločnosť Qualcomm mala dlhé roky exkluzívne práva na platformu Windows ARM, aj napriek slovám technologického giganta - Microsoftu, ktorý hlásal otvorenie systému pre ARM platformu. Medzi oboma spoločnosťami ale panuje priateľský vzťah, čo bolo vidno aj na mobilnej platforme Windows Phone/Mobile, kde ste nenašli iný procesor, než tie od spoločnosti Qualcomm. Vďaka tomuto úzkemu partnerstvu sme doteraz nevideli veľa zariadení s operačným systémom Windows ARM.

To sa má, ale zmeniť, pretože výrobcovi procesorov Qualcomm majú onedlho skončiť exkluzívne práva a platforma Windows ARM sa má viac otvoriť aj ďalším výrobcom čipsetov. V blízkej dobe by sme mali teda uvidieť mobilné zariadenia s procesormi od MediaTeku alebo Samsungu, vďaka čomu by sa mohla mobilná platforma rozšíriť a konkurovať zariadeniam od spoločnosti Apple s procesormi M1 a vyššími. Konkurencia to samozrejme nebude mať ľahké ani medzi sebou, nakoľko Qualcomm má už teraz veľký náskok a skúsenosti s operačným systémom Windows pre platformu ARM.

