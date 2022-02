Qualcomm získal nového partnera zo sveta automobilov

Výrobca procesorov získal na svoju stranu prémiového výrobcu športových automobilov.

Výrobca procesorov, ktorý je známy hlavne vo svete smartfónov - Qualcomm oznámil, že získal nového partnera, ktorému bude dodávať svoje technológie. Je ním talianska automobilová spoločnosť - Ferrari. Vďaka tomuto partnerstvo sa dá očakávať, že technológie spoločnosti Qualcomm sa budú objavovať v športových vozidlách. V rámci dohody by mala prémiová automobilka využívať vo svojich automobiloch Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, ktoré technológie bude spoločnosť Ferrari využívať vo svojich pripravovaných automobiloch.

Spolupráca by mala zahŕňať aj spoločný vývoj pri návrhu a integrácii digitálnych kokpitov. To by v tomto prípade mohlo naznačovať, že automobilová spoločnosť bude využívať digitálny infotainment od svojho partnera. V rámci spolupráce sa objaví logo spoločnosti Qualcomm aj na vozidlách F1 - Scuderia Ferrari, presnejšie na automobiloch F1-75. Samozrejme, toto nie je jediný partner výrobcu polovodičov, na zozname sa nachádzajú aj iné automobilové spoločnosti ako Honda, Renault, Volvo a GM.

Zdroj: TheVerge,