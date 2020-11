Qualcomm Snapdragon 870 bude pretaktovaná verzia SD865

Fanúšikovia mobilných technológií sa začínajú pripravovať na predstavenie a nasadenie nových procesorov v smartfónoch na budúci rok.

Drvivá väčšina high-endových zariadení v mobilnom segmente používa procesory od Qualcommu, modely Snapdragon 865 a 865+. Na začiatku decembra tohto roka ale podľa všetkého už dorazí nový Snapdragon 875 a prvé telefóny s ním budú nasledovať krátko potom. Nedávno sa ale objavili informácie aj o tajomnom Snapdragon 870, ktorý sa mal údajne predstaviť v niektorom z chystaných modelov Oppo.

Niekoľko informácii medzitým odhalil známy leaker Digital Chat Station na sociálnej sieti Weibo. Podľa jeho slov bude Snapdragon 870 pretaktovaná verzia tohtoročného SD865 a nebude tak založený na novej architektúre. Takty by mali pri hlavnom jadra narásť až na 3,2 GHz (2,84 GHz pri SD865 a 3,09 GHz pri SD865+) a 905 MHz pri grafike Adreno 650 (oproti 587/645 MHz pri predchodcoch). To by malo zaručiť zhruba 70.000 bodový nárast v Antutu, najmä v grafickej časti benchmarku. To nie sú zlé čísla, aj keď samozrejme nový high-end čip bude niekde inde.

Otázkou tiež zostáva, ktorý konkrétny z chystaných telefónov Oppo by tento čipset dostal. Ponúka sa napríklad niektoré z plánovaných Oppo Reno5 5G a tie by mali uzrieť svetlo sveta už v decembri. Možnosťou je tiež napríklad základná verzia vlajkového Oppo Find X3, pretože Snapdragon 875 bol potvrdený iba pre jeho Pro variant.

Zdroj: GCh