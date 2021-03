Qualcomm nakupoval, chce tým podkúriť konkurencii

Spoločnosť Qualcomm nedávno dokončila akvizíciu spoločnosti NUVIA.

Popredný výrobca ARM čipov, nedávno (16. 3. 2021) dokončil akvizíciu spoločnosti NUVIA, za ktorej vznikom stoja bývalí inžinieri technologického giganta Apple. Kúpu presnejšie uskutočnila dcérska spoločnosť Qualcomm Technologies Inc., ktorú tento "nákup" vyšiel na 1,17 miliardy eur. NUVIA sa zaoberá vývojom procesorov a technologickým dizajnom.

Technologický gigant od tejto kúpy očakáva, že si ešte vylepší svoje postavenie na trhu. Vďaka začleneniu NUVIE do svojej spoločnosti, Qualcomm očakáva vývoj nových a lepších procesorov, vrátane napájania prenosných zariadení, medzi ktoré napríklad patria aj notebooky. Spoločnosť taktiež očakáva aj zlepšený vývoj pokročilých asistenčných systémov pre automobily. Výrobca spomína aj zlepšenie v rozšírenej realite, či vylepšenie sieťových štruktúr.

Qualcomm by rád predstavil prvé výkonné procesory s novou architektúrou už v druhej polovici budúceho roku. Mali by poháňať ultraprenosné notebooky. Spoločnosť by chcela nastaviť nový štandard v tomto odvetví, čím by priamo chcela konkurovať firme Apple s ich procesorom M1 a chystanému nástupcovi.

Touto akvizíciou si spoločnosť Qualcomm sľubuje zlepšenie svojej konkurencieschopnosti. Predsa len MediaTek začína dobiehať vlak. Apple pre zmenu rozvíril vodu v segmente ultra ľahkých notebookov, kde tiež vidí Qualcomm príležitosť na presadenie sa. Intel stále ostáva na 11nm technológii, čím zaspal voči AMD, takže Qualcomm má kde rásť.

