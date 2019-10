Britská spoločnosť DeepMind patriaca do portfólia spoločností vlastnených Google je známa vďaka svojim aplikáciam založeným na neurónových sieťach a aktivitám v oblasti umelej inteligencie (AI). Teraz prichádza s prvým AI programom na obnovenie starovekých gréckych textov, ktorý nazvala PYTHIA, podľa veštkyne Pýtie z Delf.



Dekrét Aténskeho zhromaždenia datovaný do roku 485 p.n.l.. IG I3 4B. (CC BY-SA 3.0, WikiMedia)

Staroveké texty tesané do kameňa či písané na keramike a iných materiáloch sú rôznymi vplyvmi počas tisícročí často krát poškodené do veľmi ťažko čitateľnej podoby. Ich čítaním sa zaoberá vedná disciplína Epigrafia. PYTHIA je prvý deep learning rekonštrukčný model na dopĺňanie chýbajúcich častí starobylých textov a stanovenie spoľahlivosti jeho jednotlivých hypotéz. Je natrénovaná čítať staré grécke texty z obdobia 7. storočia p.n.l. do 5. storočia n.l.

PYTHIA číta staroveké grécke texty s chybovosťou 30.1% pri čítaní písmen. Odborník na epigrafiu má v priemere vyššiu chybovosť na úrovni 57.3%.

Podrobnosti o tomto výskume nájdete na tejto DeepMind stránke, odborný článok o PYTHIA modeli v tomto arxiv článku.

PYTHIA je open-source, jej autori dúfajú, že jej zverejnení pomôžu historickému výskumu starých textov.

Zdroj: deepmind.com, arxiv.org