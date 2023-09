Putin chce pokračovať v snahe dostať Rusko na Mesiac

Ruské snahy obnoviť zašlú slávu dobývania vesmíru z čias ZSSR, majú naďalej pokračovať.

Na podujatí - Východné ekonomické fórum, ktoré prebieha vo Vladivostoku (Rusko) odznelo veľa názorov. Najviac asi zaujal prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý medzi inými hovoril aj o vesmírnom programe. Podľa jeho slov bolo zlyhanie misie LUNA-25 síce smutné, ale krajina chce napriek tomu pokračovať vo svojej snahe pristáť na Mesiaci. Išlo o "prvú" ruskú vesmírnu misiu po 47 rokoch, ktorá bola zameraná na pristátie a prieskum povrchu nášho prirodzeného satelitu. Putin dodal, že tak isto zlyhali aj iné krajiny spoločností, predtým ako zaznamenali úspech. Nemenej zaujímavé bolo vyjadrenie pochvaly americkému podnikateľovi - Elonovi Muskovi. V tomto prípade ruský prezident, dalo by sa povedať, "chválou nešetril".

Podľa Putina je Musk vynikajúci človek, aktívny a najmä talentovaný obchodník. Je známe, že Elon Musk chová isté sympatie k Ruskej federácii, no jeho postoj k vojenskému konfliktu za našimi východnými hranicami je nejednoznačný. Napríklad v roku 2022 Musk vypol komunikačnú sieť Starlink v blízkosti Krymského poloostrova, kedy chcela ukrajinská armáda pomocou dronov zničiť ruskú námornú flotilu. Táto informácia nedávno vyšla v Muskovej biografii, kde tento krok odôvodnil obavami, že by mohol Putin rozpútať jadrovú vojnu. Šéf spoločnosti SpaceX zároveň dodal, že keby nevypol pripojenie Startlinku, stal by sa priamym účastníkom vojny, čo tiež nechcel. Musk si vyslúžil vlnu kritiky aj za to, že Rusko vykonalo opakovanie volieb týkajúcich sa anexie jednotlivých ukrajinských častí s tým, aby boli pod dohľadom OSN. Na druhej strane sa vyjadril, že bude bojovať za budúcnosť Ukrajiny.

