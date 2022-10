PS5 bola hacknutá, otvárajú sa možnosti módom

Ani nie celé dva roky od uvedenia konzoly PlayStation 5 prichádza JailBreak. Áno, čítate správne konzola PS5 bola konečne hacknutá.

PS5 bola prelomená a je možné nainštalovať jailbreak. Trvalo to menej než 2 roky. PlayStation 4 pritom odolávala oveľa dlhšie. Odkedy sa podarilo konzolu prekonať sa objavujú ďalšie úpravy a exploty v kerneli (jadre). Dá sa povedať, že sa s úpravami roztrhlo vrece. Bez problémov tak nainštalujete už aj iný PS5 Loader či ďalšie nepodpísané aplikácie a hry. Celý exploit opäť prebieha z online servera cez PS5 manuál, keďže asi ako viete, tak PS5 na rozdiel od PS4 nemá nateraz plnohodnotný webový prehliadač, práve z tohto dôvodu. Viac informácií, vrátane návodu, môžete nájsť tu: PS5 Jailbreaking | PSXHAX - PSXHACKS

Nový exploit je založený na IPV6 Kernel a je možné ho inštalovať od verzie firmvéru 3.00 až 4.51. Na kompletné prekonanie to ešte nestačí, pretože SONY s AMD implantovali celkom schopnú ochranu proti spúšťaniu kódu, eXecute Only Memory (XOM). Nateraz vie exploit čítať a zapisovať údaje. Výrazne sa však zvýšili šance na kompletné ovládnutie konzoly. Prekonateľné by mali byť zatiaľ len konzoly 10XXX (z roku 2020), všetko záleží samozrejme od toho aký firmvér na nich beží.

Jednoduchý návod v angličtine (kompletný vyššie v linkoch):

1) Configure fakedns via dns.conf to point manuals.playstation.net to your PCs IP address

2) Run fake dns: python fakedns.py -c dns.conf

3) Run HTTPS server: python host.py

4) Go into PS5 advanced network settings and set primary DNS to your PCs IP address and leave secondary at 0.0.0.0 Sometimes the manual still won't load and a restart is needed, unsure why it's really weird

5) Go to user manual in settings and accept untrusted certificate prompt, run

6) Optional: Run rpc/dump server scripts (note: address/port must be substituted in binary form into exploit.js).

Zaujímavosťou je, že prostredníctvom „hacku“ je možné spustiť VRR a podporu 1440p rozlíšenia, ktorá tak očividne v konzole je, len čaká na aktiváciu (mimo ďalších funkcií). Hacku sa venuje pomerne hlbšie aj článok na gamerant.

Za poškodenie konzoly redakcia nezodpovedá, všetko vykonávate na vlastné riziko.

Zdroj: PSXHAX