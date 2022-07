Prvý Wi-Fi 7 router je na svete. Zatiaľ ho ešte nevyužijete

Bohužiaľ zariadenia s podporou protokolu Wi-Fi 7 k nemu nepripojíte, zatiaľ ešte neexistujú.

Čínsky výrobca H3C ako prvý na svete predstavil prvý router s podporou protokolu Wi-Fi 7 a to aj vrátane podpory kanálov so šírkou 320 MHz. Novinka podporuje aj 4K-QAM a Multi-Link prevádzku. V prípade kúpy routera H3C Magic BE18000 teda budete môcť ako prvý využívať tieto funkcie, len musíte mať k dispozícii zariadenie, s ktorým ich aj reálne budete používať. To je tak trochu kameňom úrazu, pretože zatiaľ ešte nie sú. Našťastie už výrobcovia plánujú predstaviť zariadenia, ktoré budú podporovať nový Wi-Fi štandard.

Novinka Magic BE18000 má antény v konfigurácii 4x4 MIMO, pričom podporuje všetky dostupné Wi-Fi protokoly. Zároveň podporuje maximálnu rýchlosť PHY - 1148 Mbps na pásme 2.4GHz, 5765 Mbps pri 5 GHz pásme a až 11530 Mbps na pásme 6GHz. Novinkou je aj štandard 4K-QAM, ktorý zvyšuje prenosovú rýchlosť až o 20 percent v porovnaní s protokolom 1024-QAM. Funkcia Multi-Link umožňuje využívať viac frekvenčných pásiem naraz, aby bola znížená latencia. Okrem toho je router vybavený troma 1GbE portami a dvoma 10GbE portami.

Hlavnou nevýhodou routera je, že štandard Wi-Fi 7 stále neprešiel schvaľovacím procesom, takže niektoré neskôr pridané špecifikácie môžu novinke neskôr chýbať.

