Prvý smartfón s Dimensity 810 je od Realme

Realme ako prvý výrobca smartfónov, prinesie smartfón s procesorom Dimensity 810.

Spoločnosť Realme ohlásila, že chce byť prvým výrobcom smartfónov, ktorý predstaví zariadenie s novým procesorom MediaTek Dimensity 810. Ohlásenie prišlo po otázke, ktorú položil generálny riaditeľ spoločnosti fanúšikom značky s tým, či by chceli, aby vyrobili smartfón s týmto čipsetom. Bohužiaľ, presné informácie o pripravovanom smartfóne nie sú zatiaľ známe, ale predpokladá sa, že ním bude Realme 8s.

Uniknuté informácie o Realme 8s zatiaľ hovoria o 6,5 palcovej obrazovke s 90 Hz obnovovacou frekvenciou, pričom sa nevie či displej bude IPS alebo AMOLED, prípadne či bude mať výrez alebo priestrel. Zadná strana smartfónu by mala obsahovať štyri fotomoduly, pričom hlavný by mal mať 64 Mpix rozlíšenie, no o ďalších troch fotoaparátoch zatiaľ informácie chýbajú. Selfie kamera by mala mať rozlíšenie 16 Mpix a batéria by mala mať kapacitu 5000 mAh s podporu rýchleho 33 W nabíjania. Novinka by mala byť predstavená s OS Android 11 s nadstavbou Realme UI 2.0. RAM by mala byť pravdepodobne v dvoch veľkostiach: 6 alebo 8 GB, pričom smartfón by mal podporovať aj funkciu virtuálnej RAM - DRE (Dynamic RAM Expansion)

Zdroj: GSMArena, Gizmochina,