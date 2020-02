Prvý pohľad na prasknutý Samsung Galaxy Z Flip

Pred niekoľkými dňami spoločnosť Samsung konečne predstavila svoju veľmi očakávanou sériu Galaxy S20 a Galaxy Z Flip. Druhý menovaný, Z Flip je druhou generáciou skladacieho smartfónu – teraz sa však objavili problémy.

Na rozdiel od predchodcu (Galaxy Fold) sa Z Flip ohne hore nohami rovnako ako Motorola Razr. Čoskoro po predstavení telefónu bol spustený predaj v USA a Južnej Kórei. Ukázalo sa, že zariadenie išlo na dračku a zásoby rýchlo mizli. Zariadeníie je aktuálne dostupné na oficiálnom americkom webe spoločnosti, dokonca v Južnej Kórei sa Z Flip vypredal počas 30 minút. To sú zaujímavé úspechy, avšak teraz aktuálne tu máme prvý zdokumentovaný prípad, ktorý ukazuje prasknutý displej práve na skladacom smartfóne Samsung Galaxy Z Flip.

Prvý pohľad na prasknutý displej Samsung Galaxy Z Flip

Vzhľadom k tomu, že prvá várka predaných zariadení bola odhadom okolo 20000 kusov, znamená to, že množstvo kupujúcich už má svoje zariadenie v rukách a rovnako ako Galaxy Fold, aj Galaxy Z Flip sa zdá byť krehký.

Samsung UK už odpovedal na jeho tweet a vyžiadal si ďalšie informácie, aby mohol diagnostikovať problém. Proti tejto situácii, ktorá nastala (prasknutie displeja pri ohýbaní), mal Samsung nasadiť „ultra tenké sklo“, otázkou ale je, aká je skutočnosť. Toto je prvý známy prípad prasknutia Z Flip pri ohnutí. Mohlo by za tým byť chladné počasie, ako si myslel nešťastný majiteľ? Zrejme nie. Pripomeňme, že pri Galaxy Fold nemali používatelia odstraňovať ochrannú fóliu. To by pravdepodobne mohol byť aj prípad Galaxy Z Flip. Napriek tomu zabolí, keď vidíme telefón za 1500 eur ako praská, ešte pred skutočným používaním.

Zdroj: GCh