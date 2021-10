Prvý iPhone s UBC-C konektorom? Tak trochu áno

Nadšenec si upravil iPhone, výmenou Lightning konektoru za USB-C konektor.

Európska únia chce presadiť jeden konektor na všetkých elektronických zariadeniach. Či to má priamy súvis s "domácou" úpravou smartfónu Apple iPhone, nie je známe. Za spomínanou úpravou stojí človek s menom Ken Pillonel, ktorý v domácich podmienkach upravil svoj iPhone X, a to výmenou Lightning konektoru za univerzálnejší - USB-C konektor. Po výmene konektorov ma smartfón má stále funkčné nabíjanie, ale aj funkčný prenos súborov. Úprava v tomto prípade nebola vôbec jednoduchá a zabrala Pillonelovi niekoľko dní voľného času.

Zo začiatku nadšenec používal na nabíjanie svojho iPhonu X redukciu, lenže to mu nevyhovovalo, takže začal pracovať na modifikácii, kedy pomocou reverzného inžinierstva skonštruoval svoj upravený USB-C konektor. To zahŕňalo aj návrh a vyrobenie flexibilnej PCB dosky, ktorý sa zmestí do útrob zariadenia. Pillonel zároveň zverejnil aj video na video-službe YouTube, kde opisuje funkčnosť tohto riešenia. V súčasnosti by mal pracovať na podrobnejšom videu, kde má lepšie popísať postup, ako sa mu to podarilo. Bohužiaľ, nie je známe, či má v pláne zverejniť aj postup výroby flexibilnej dosky slúžiacu pre nabíjanie zariadenia a prenos údajov. Vďaka tomu by si mohli ďalší nadšenci upraviť svoje smartfóny iPhone.

Dá sa ťažko odhadnúť, ako sa k tomuto kroku zachová spoločnosť Apple, na ktorú bude vyvíjaný veľký tlak, aby prestala používať proprierátny Lightning konektor a prešla na univerzálny USB-C konektor. Existuje aj možnosť, že sa technologický gigant rozhodne zbaviť konektorov a začne používať bezdrôtovú technológiu na nabíjanie a prenos údajov.

