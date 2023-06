Prvý diel The Expanse: A Telltale Series dostáva dátum vydania

Fanúšikovia knižnej a seriálovej série sa môžu tešiť na herné rozšírenie univerza.

Seriálu The Expanse sa podarilo úspešne spropagovať knižnú sériu, z ktorej vychádza. Seriál pôvodne natáčala televízna stanica SyFy, kde vznikli tri sezóny, na čo následne došlo k jeho ukončeniu. Našťastie prosby fanúšikov o dokončenie série vyslyšala streamovacia platforma Amazon Prime Video, kde boli pod krídlami platformy natočené ďalšie tri série seriálu. The Expanse si získalo ľudí pomerne temnou atmosférou, nečakanými zvrat mi a samozrejme aj snahou scenáristov držať sa knižnej predlohy. Seriálu sa podarilo získať srdcia fanúšikov sci-fi žánru aj po skončení šiestej série. Lenže dej pokračuje približne 30 rokov po skončení príbehu, a to, či vznikne aj pokračovanie je zatiaľ neznáme.

Napriek tomu sa fanúšikovia môžu tešiť na herné rozšírenie sveta "The Expanse". Hra bude štýlu "telltale", teda budú postupne pridávané epizódy. Autori sľubujú, že by nemali dlho čakať na nové pokračovania, ako to býva zvykom. Nové epizódy by mali byť uvoľňované približne každé dva týždne. Lenže za koho budete hrať? Tou postavou bude Drummer, ktorú hrala herečka Cara Gee. V hre budete sledovať jej príbeh pred začatím knižného/seriálového deja, keď ešte pôsobila v upratovacej čate. Tak sa môžete tešiť na vraky vesmírnych lodí, lietanie, beztiažový stav a podobne. Samozrejme budete musieť robiť ťažké rozhodnutia.

Hra bude vydaná pre PC cez platformu Epic Games Store, XBox One, X/S a PlayStation 4/5. Základná verzia má stanovenú cenu na 40 dolárov, kým luxusná je drahšia len o 5 dolárov.

