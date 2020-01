Prvé špecifikácie RTX 3070 a RTX 3080?

Tento rok uvidíme množstvo nových kariet a mal by sa niesť v Ray-Tracingu a v novej generácií konzol.

Na webe sa objavili prvé leaky, ktoré by mali naznačovať príchod novej generácie RTX grafík, označenej ako RTX3000 s názvom Ampére. Unikli očakávané špecifikácie RTX 3070 a RTX 3080. Twitter účet KittyCorgi zverejnil plán architektúry Ampére a dvojicu prvých modelov – GA103 a GA104. Predpokladá sa, že prvýkrát vidíme RTX3070 a RTX 3080, ktoré by mohli byť kladivo na očakávané RX5900/5950XT a RX5800. Tie by malo AMD uviesť v polovici roka, aspoň to hovoria prvé úniky.

Grafiky má údajne vyrábať Samsung na svojom 7nm procese. Výkonnejší model by mal mať 3840 jadier, 60 SM a 10 alebo až dokonca 20 GB GDDR6 pamätí. Zbernica má byť široká 320 bitov. Slabší model má mať „len 48 SM“, 3072 CUDA jadier a 8 alebo 16GB GDDR6 pamätí pripojených cez 256 bitovú zbernicu. Karty by mohli byť predstavené už počas GDC v marci.

NVIDIA GA103:

60 SM , 320-bit

10GB/20GB Graphics Memory

NVIDIA GA104:

48 SM , 256-bit

8GB/16GB Graphics Memory pic.twitter.com/IaQt6mtQ4b — KittyCorgi (@CorgiKitty) 17. januára 2020

Zdroj: techspot