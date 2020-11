Prvé špecifikácie a benchmarky chystaného MediaTek MT6893

Čínsky výrobca procesorov MediaTek pripravuje dva nové procesory, ktoré by mali byť založené na 6 nm výrobnom procese. Čo o nich vieme?

To, že pôjde o 6 nm proces naznačuje, že ide o technologický posun a má ísť o „prémiové“ procesory s najvýkonnejšími čipmi. Podľa najnovších zverejnených prvých informácií a benchmarkov ale ani chystaný MT6893 nebude žiadne terno, keďže šliape na päty ich zatiaľ najlepšiemu modelu Dimensity 1000+. Tieto informácie pochádzajú od leakera Digital Chat Station, ktorý zdieľal výsledky z benchmarku Geekbench. Tam sa nový procesor predviedol veľmi solídne, keď dosiahol v priemere 4000 bodov v single core teste a okolo 11000 v multi-core. Single core výkon tak prekonáva práve spomínané Dimensity 1000+ a multi-core za ním zaostáva veľmi málo, čo je vzhľadom k tomu, že ide zatiaľ o neodladený prototyp sľubné. Stredná trieda by tak opäť mohla dostať ďalšiu zaujímavú alternatívu za pravdepodobne aj nízku cenu.

Leakster sa rozpísal aj o konkrétnych parametroch MT6893, ktorý by mal mať osem jadier s veľmi rozdielnymi taktami. Najvýkonnejší jediné Cortex-A78 na 2,8 GHz, trojicu Cortex-A78 na 2,6 GHz a štyri úsporné Cortex-A55 na 2 GHz. To všetko s grafikou Mali-G77MP9. Je tiež možné, že budú existovať aj vyššie taktované verzie čipu, pretože inžinieri MediaTek nedávno hovorili až o 3 GHz taktoch pri jadrách nových čipov. Novinka môže byť ako akási stredná trieda pre 5G smartfóny uvedená do konca roka a predpokladá sa, že medzi prvými ich budú mať smartfóny Xiaomi Redmi.

Zdroj: GCh