Prvé screenshoty odhaľujú nové MIUI 11 od Xiaomi

Populárna nadstavba MIUI od čínskej spoločnosti Xiaomi už čoskoro uzrie svetlo sveta. Očakáva sa, že spoločnosť čoskoro oznámi novú verziu MIUI 11 založenú na systéme Android 10, zatiaľ však je k dispozícii niekoľko screenshotov z beta verzie softvéru.

Spoločnosť omylom sprístupnila aktualizáciu MIUI 11 na niekoľko zariadení (vrátane Mi Mix 2S a Redmi K20 Pro) čo využili fanúšikovia a stihli zrealizovať a publikovať niekoľko screenshotov. Z nich vyplýva, čo nás čaká v blízkej dobe, pričom ako vidieť, redizajnom prešli ikony, farebnosť a dočkať by sme sa taktiež mali aj vylepšenej funkcie Always On Display. Podľa odhadovaných informácii bude nová MIUI 11 predstavená spolu s chystaným smartfónom Xiaomi Mi Mix 4.

Zdroj: GSMarena