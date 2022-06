Prvé plnohodnoté fotografie z teleskopu Jamesa Webba budú už onedlho

Už onedlho sa budeme môcť pokochať plnohodnotnými fotografiami z nástupcu Hubblovho teleskopu.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba je výsledkom spolupráce troch agentúr - americkou NASA, kanadskou CSA a európskou ESA. Vďaka tejto spolupráci sa dostal do univerza zatiaľ najpokročilejší vesmírny teleskop, ktorý pomôže vedcom nazerať do "nekonečných" diaľav univerza. Astronómom má umožniť nahliadnuť až do obdobia, kedy sa mal vesmír nachádzať vo svojej ranej fáze vzniku. Vedci majú v súčasnosti pracovať na posledných krokoch pre plné sfunkčnenie vesmírneho teleskopu.

Ak pôjde všetko minimálne tak dobre, ako doteraz, mohli by sme uvidieť prvé plnofarebné fotografie už 12. júla 2022. Tieto snímky budú zároveň slúžiť ako demonštrácia schopností vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Astronómovia majú od teleskopu veľké očakávania, keďže by mohli pomocou neho odhaliť nečakané objavy, ale aj nové záhady. Ďalekohľadu má pomôcť v objavovaní aj prístroj s názvom MIRI, ktorý má na starosti snímanie v infračervenom spektre a napomáha v zaostrovaní výsledného obrazu teleskopu.

