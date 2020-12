Prvé náznaky PlayStation 5 Pro?

Patent podaný v januári minulého roka spoločnosťou Sony odhaľuje ambiciózny projekt konzoly.

Patent podaný v januári minulého roka spoločnosťou Sony odhaľuje ambiciózny projekt konzoly, ktorá nevyužíva iba jedno GPU, ale hneď dve, podobne ako niektoré konfigurácie počítačov s podporou Nvidia SLI a AMD CrossFire GPU. Patent však hovorí, že implementácia dvoch GPU v konzole bude oveľa prepracovanejšia ako na počítačoch. Predpokladá sa duálna GPU konzola s cloudovými hrami a teda by mohlo ísť o PS5 Pro.

Patent podrobne popisuje, ako by dve GPU fungovali na vykreslovaní jedného framu súčasne, alebo by si rozdelili frame na dva a spracovali ho oboje GPU súčasne. Pritom iba jedna z grafických kariet bude ovládať výstup HDMI, čo si vyžaduje, aby GPU spravujúca videovýstup čítala snímky z druhej karty. Je tu tiež zmienka o variante konzoly s väčším a rýchlejším úložiskom a dvoma GPU, zatiaľ čo druhá si vystačí iba s jedným. Malo by ísť o podobnú konfiguráciu akou je PS4 a PS4 Pro (samozrejme okrem GPU časti), takže je možné predpokladať, že Sony už pracuje na PS5 Pro s dvoma GPU. To by potenciálne mohlo umožniť kvalitnejší zážitok z VR a hranie 4K hier pri 120 snímkach za sekundu. Pritom oboje GPU dostanú svoj vlastný radič pamäte aj RAM, aby sa zabránilo jej zahlteniu.

Patent ešte hovorí o cloudovom hraní, ktoré si vyžaduje ďalšie zariadenie vybavené senzormi ako NFC, GPS, IR blaster, biosenzormi, senzormi počasia a podobne. Zariadenie bude prepojené s konzolou, aby zvládalo náročné výpočty a nakoniec aj cloudové hry.

