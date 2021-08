Prvá elektrická a autonómna nákladná loď začne onedlho svoju plavbu

Pokrok neobchádza ani lodný priemysel.

Spoločnosť Yara Internatonal plánuje onedlho otestovať svoju autonómnu loď, ktorej pohon je plne elektrický. Loď s názvom Yara Birkeland absolvuje svoju prvú plavbu vo výsostných vodách Nórska. Cesta bude z prístavu Herøya do prístavu Brevik a počas cesty ju budú kontrolovať tri kontrolné miesta. Koncept lode bol prvýkrát predstavený v roku 2017 a loď mala prvýkrát vyplávať už počas roka 2020, lenže ako vieme, prišla globálna pandémia a skúšobná plavba bola preložená. Zaujímavosťou tohto projektu je, že pôjde vôbec o prvú elektrickú autonómnu loď na svete, ktorá vykoná plavbu na mori.

Loď Yara Birkeland nepatrí k najrýchlejším lodiam na svete. Jej maximálna rýchlosť je 13 uzlov, kde sa o pohon starajú dva 900 kW motory, oproti tomu klasické kontajnerové lode dosahujú rýchlosť medzi 16 až 25 uzlami. Lodná batéria má kapacitu 7 MWh, takže nabitie batérie nebude patriť medzi najrýchlejšie. Spoločnosť verí, že jej loď dokáže nahradiť až 40 000 jázd ročne, ktoré vykonajú nákladné automobily. Vďaka tomu by mali výrazne klesnúť emisie CO 2 , tak isto by sa mala odľahčiť doprava.

Tento projekt by mohol naštartovať postupnú obmenu dieselových lodí, ktoré patria medzi jedny z najväčších producentov emisií CO 2 . To by už malo väčší vplyv na pokles emisií.

Zdroj: Engadget,